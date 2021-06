Italia-Senegal: oggi revisione congiunta del partenariato 2017-2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la revisione congiunta sul partenariato Italia-Senegal. L'evento, organizzato in videoconferenza, è stato co-presieduto dal ministro dell'Economia, della Pianificazione e della Cooperazione senegalese (Mepc) Amadou Hott, e dalla vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) Marina Sereni, riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Dakar. Nel suo discorso, il ministro Hott ha dichiarato che “l’Italia è uno dei principali partner del Senegal e che gli interventi italiani sono pienamente in linea con il Programma d’azione prioritaria rivisto e accelerato (PAP 2A) del periodo 2019-2023”. (segue) (Com)