Italia-Senegal: oggi revisione congiunta del partenariato 2017-2020 (2)

- La vice ministra ha confermato che il Senegal rimane un paese prioritario per la cooperazione allo sviluppo italiana, uno dei più importanti a livello strategico e tra i principali beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano: “Oggi abbiamo esplorato lo straordinario potenziale di sviluppo della cooperazione tra Senegal e Italia, prendendo attentamente in esame tutti gli strumenti per sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo di fronte e per far tesoro delle lezioni apprese durante la realizzazione dei progetti. Il Senegal è infatti un Paese dove i numerosi progetti messi in campo dalla Cooperazione Italiana - finanziati con un ammontare stimabile in 15 milioni di euro all'anno tra crediti d’aiuto e doni – si stanno focalizzando sul raggiungimento di risultati collettivi, concreti e misurabili, soprattutto grazie ai solidi partenariati multi-stakeholder, alla forte enfasi sulla ownership del Paese e all’approccio inclusivo e partecipativo, che si traduce in un'attenzione specifica ai gruppi più emarginati e vulnerabili”. (segue) (Com)