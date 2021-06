Italia-Senegal: oggi revisione congiunta del partenariato 2017-2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione congiunta Senegal-Italia per gli anni 2017-2020 si è focalizzata in particolare sulla valutazione dell'efficacia tecnica e finanziaria degli interventi, sulla valorizzazione delle buone pratiche e delle sinergie tra i vari programmi in corso, sull'identificazione delle possibili sfide e la condivisione dei risultati. Sono stati riaffermati l'impegno politico e finanziario dell'Italia in Senegal, così come i settori prioritari di intervento: sviluppo rurale e gestione delle risorse naturali, occupazione e settore privato, educazione e sviluppo umano, con programmi complessivi nell’ordine di 160 milioni di euro nel periodo 2017-2020. Oltre all’intervento dell’ambasciatore d’Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito, l’evento ha raccolto i contributi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), di rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, dei ministeri tecnici coinvolti, dell'unità di gestione dei programmi Aics, e di esponenti della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e dei principali partner allo sviluppo che operano in Senegal. (segue) (Com)