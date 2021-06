Italia-Senegal: oggi revisione congiunta del partenariato 2017-2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi che hanno seguito le presentazioni hanno dimostrato la partecipazione attiva delle parti interessate nel proporre raccomandazioni al fine di migliorare le politiche e i programmi di cooperazione. Il contributo offerto dall’Italia nella messa in atto delle politiche governative di sviluppo economico e sociale è stato apprezzato come un importante sostegno alle più recenti riforme nazionali e agli sforzi in corso per un rilancio sostenibile e inclusivo post-pandemia. In questo senso è stata raccomandata la formulazione di un nuovo programma Paese Senegal-Italia 2022-2025. Le altre principali raccomandazioni emerse hanno riguardato il miglioramento del sistema di monitoraggio, valutazione e di reporting, i temi trasversali della disabilità, del genere, della migrazione e dell'ambiente, il rafforzamento della comunicazione verso i beneficiari dei progetti, la condivisione delle lezioni apprese e il rafforzamento della promozione dello sviluppo economico attraverso il sostegno alle Pmi. (Com)