Sicurezza: Mulè, decreto su cyber colma esigenza prevenzione e modernità

- "Il decreto sulla Cyber approvato in Consiglio dei Ministri colma un'esigenza di prevenzione e di modernità su un fronte che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini. Aver ripensato completamente il modello declinandolo in un progetto attuale con una forte sinergia tra pubblico e privato costituisce una sicurezza per tutti allineando il nostro Paese alle migliori esperienze internazionali". Lo dichiara, in una nota, Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa.(Com)