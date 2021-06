Recovery: Boccia, città metropolitane strategiche per Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il partito democratico ha sempre ribadito la necessità di coinvolgere direttamente i comuni nella gestione di una parte consistente delle risorse del Recovery plan, perché ci sono investimenti che impattano direttamente sulla vita delle comunità locali". Lo afferma, in una nota, Francesco Boccia, responsabile Enti locali della segreteria nazionale. "Necessità che coinvolge le città metropolitane che oggi molto opportunamente hanno chiesto un tavolo politico al presidente del consiglio; richiesta che il Pd sostiene con forza perché riguarda il 40 per cento della popolazione e oltre il 50 per cento dei territori su cui si produce il Pil del Paese. Nei prossimi mesi arriveranno risorse che devono essere spese velocemente e senza intoppi burocratici o intermediazioni, i sindaci rappresentano quella parte di istituzioni che, meglio di ogni altro, conoscono il proprio territorio e sapranno valutare al meglio l’impatto che questi progetti avranno e le modalità per poterli realizzare al meglio", ha aggiunto. (Com)