Egitto: Bers eroga prestito da 100 milioni di dollari a Banca nazionale egiziana

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca nazionale d’Egitto hanno firmato un nuovo accordo per un finanziamento del valore di 100 milioni di dollari (85 milioni di euro) per sostenere le piccole e medie imprese. "Questo è il terzo finanziamento dalla Bers alla Banca nazionale d'Egitto per fornire prestiti senza scopo di lucro alle piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, migliorando l'uso delle risorse energetiche e idriche e l'uso della tecnologia, in particolare di quella ‘verde”, ha dichiarato il vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca governativa egiziana, Yahya Aboul Fotouh, dopo la cerimonia di firma dell'accordo. In Egitto, Paese di oltre 106 milioni di abitanti, le Pmi rappresentano il 25 per cento del Pil e il 75 per cento dell'occupazione. Svolgono un ruolo vitale nell'economia, ma hanno un accesso limitato al capitale e sono spesso escluse dalle opzioni di finanziamento offerte dalle banche tradizionali.(Cae)