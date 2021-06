Rifiuti: Ama, già sostenuti maggiori costi nelle more emissione tariffa regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenuto conto del deficit impiantistico regionale, aggravato dalla chiusura della discarica di Roccasecca, avvenuta il primo aprile per in noti fatti di cronaca giudiziaria, Ama ha già sostenuto maggiori costi per portare gli scarti del trattamento dei rifiuti in uscita sia dal suo impianto sia dagli altri impianti utilizzati, anche fuori regione, nelle more dell'emissione di una tariffa regionale. Di fronte alla mancata risposta alla richiesta avanzata alla Regione dall'amministratore giudiziario di E-Giovi, proprietaria dei due Tmb siti a Malagrotta, di una tariffa specifica per la durata dall'attuale emergenza, Ama si è detta disponibile anche in questo caso a sostenere i maggiori costi nelle more dell'emissione di una tariffa regionale. Il tutto comunque nel rispetto delle normative in vigore e dell'equilibrio economico finanziario della società e al fine precipuo di evitare l’interruzione di un pubblico servizio". Lo comunica Ama in una nota.(Rer)