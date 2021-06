Afghanistan: Parlamento Ue, momento critico, a rischio conquiste di 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il ritiro delle truppe internazionali, l'Afghanistan si trova in un momento critico e le conquiste degli ultimi 20 anni sono minacciate. Lo hanno dichiarato i deputati europeo che con una risoluzione, adottata con 610 voti favorevoli, 34 contrari e 39 astensioni, condannano con la massima fermezza l'allarmante aumento della violenza in Afghanistan e invitano i Talebani a cessare immediatamente gli attacchi contro i civili e le forze nazionali e a rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario. I deputati sottolineano "la confluenza della fragile situazione interna, il deterioramento della situazione della sicurezza, i colloqui di pace intra-afghani effettivamente in stallo e la decisione di ritirare le truppe statunitensi e della Nato entro l'11 settembre 2021". Tutto ciò, secondo i deputati, potrebbe intensificare i conflitti interni e creare un vuoto che, nel peggiore dei casi, sarà riempito dai Talebani. "Questo sarebbe molto preoccupante per il Paese e per la sostenibilità delle conquiste e dei progressi socio-politici degli ultimi 20 anni", si legge nei documenti della risoluzione. I deputati sottolineano in particolare i progressi compiuti nei diritti delle donne e delle ragazze, che sono ora minacciati e devono essere urgentemente preservati e rafforzati. (segue) (Beb)