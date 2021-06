Afghanistan: Parlamento Ue, momento critico, a rischio conquiste di 20 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione esprime preoccupazione per la fragilità e l'instabilità del governo afghano e la sua mancanza di controllo su gran parte del Paese e sottolinea la necessità di evitare uno scenario di "Stato fallito". Il Parlamento ribadisce il proprio impegno a favore di un processo di pace guidato e di proprietà afghana e di una ricostruzione postbellica quale unico percorso credibile per una pace, sicurezza e sviluppo inclusivi e di lungo termine. Esorta il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) e la Commissione a preparare e presentare al Parlamento, quanto prima possibile, una strategia globale per la futura cooperazione con l'Afghanistan una volta che le truppe alleate della Nato si saranno ritirate, ed esorta l'Ue e i suoi membri, la Nato e gli Stati Uniti a rimanere impegnati con questo obiettivo. (segue) (Beb)