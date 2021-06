Afghanistan: Parlamento Ue, momento critico, a rischio conquiste di 20 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, i colloqui di pace a Doha devono riprendere immediatamente per raggiungere una soluzione politica del conflitto e un cessate il fuoco negoziato permanente a livello nazionale, affermano i deputati. Solo una soluzione politica offre speranza per una pace duratura, sottolineano. Raccomandano alle parti di chiedere aiuto a un mediatore terzo, come le Nazioni Unite, per aiutarle a concordare una tabella di marcia politica per un Afghanistan prospero. Infine, i deputati sottolineano che il sostegno europeo rimarrà subordinato al mantenimento e alla costruzione dei risultati degli ultimi vent'anni, al rafforzamento efficace di una governance inclusiva e responsabile, al rafforzamento delle istituzioni, al pluralismo democratico, allo stato di diritto, alla lotta alla corruzione, al rafforzamento dei media indipendenti, alla diritti e libertà fondamentali per tutti gli afghani. (Beb)