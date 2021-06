Covid: in Lombardia 352 nuovi casi, 6 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 352 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, di cui 19 debolmente positivi. I morti sono oggi 6, per un totale di 33.702 decessi nella regione da inizio pandemia. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. Scendono i ricoverati in terapia intensiva, che sono adesso 130, 13 in meno rispetto a ieri, e quelli non in terapia intensiva, che sono ora 721, 33 in meno rispetto a 24 ore fa. I tamponi effettuati sono 35.696, di cui 20.658 molecolari e 15.038 antigenici. (Rem)