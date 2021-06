Israele: Yesh Atid e Meretz firmano accordo di coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yesh Atid, il partito del premier incaricato israeliano Yair Lapid, e la formazione politica di sinistra Meretz hanno firmato un accordo di coalizione in vista del giuramento del governo previsto per il prossimo 13 giugno. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Meretz è così il primo partito a firmare formalmente un accordo di coalizione con Yesh Atid. Tutti gli accordi di coalizione tra gli otto membri della nascente coalizione di governo dovranno essere resi pubblici entro domani. La Knesset (parlamento di Israele) voterà il 13 giugno la fiducia al nuovo governo di coalizione dello Stato ebraico, che dovrebbe essere guidato in prima battuta da Naftali Bennett, leader dell'alleanza di destra Yamina. In occasione della stessa sessione speciale si terrà un voto per la nomina di un nuovo presidente della Knesset, con Yariv Levin, esponente del Likud, che dovrebbe essere sostituito da un deputato dello Yesh Atid, Michey Levy. (segue) (Res)