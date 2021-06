Israele: Yesh Atid e Meretz firmano accordo di coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di otto partiti coinvolta nel nuovo governo (Yamina di Bennett, Yesh Atid di Yair Lapid, Blu e bianco di Benny Gantz, New Hope di Gideon Sa’ar, Yisrael Beytenu di Avigdor Lieberman, Meretz di Nitzan Horowitz, il partito arabo Ra’am di Mansour Abbas, il Partito laburista di Merav Michaeli) avrebbe una risicata maggioranza di 61 deputati su 120 all'interno della Knesset. Il ritardo di Levin nell’annunciare la data del voto di fiducia è stato interpretato da molti osservatori come un segno del fatto che il presidente del parlamento, fedelissimo del premier uscente Benjamin Netanyahu nel partito Likud, cercasse di ritardare il più possibile la fiducia per dare agli alleati del premier il tempo di far cambiare idea ad alcuni membri della coalizione Lapid-Bennett. (Res)