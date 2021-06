Difesa: Guerini riceve omologo lettone Pabriks, focus su cooperazione e summit Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha incontrato oggi a Roma l'omologo e vice premier lettone, Artis Pabriks. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa con un comunicato, si è trattato di un confronto franco e amichevole, il primo tra i due ministri dal 2018, incentrato su diversi temi di comune interesse: il summit Nato che si svolgerà il 14 giugno di Bruxelles, durante il quale si discuterà di “Nato 2030 – un’agenda per il futuro”; situazione regionale sul fianco est e Sud della Nato, cooperazione bilaterale e industriale. In merito alle proposte della “Nato 2030 - un’agenda transatlantica per il futuro”, Guerini ha ribadito che l’Italia sostiene l’aggiornamento del concetto strategico e ritenendo ancora validi i tre compiti fondamentali della Nato. “Siamo prossimi al summit del 14 giungo che, come ho avuto modo di dire alla ministeriale Difesa, segna un momento importante sia per l’adattamento dell’Alleanza che per il rafforzamento delle relazioni tra Alleati. La gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa sono pilastri fondamentali per la sicurezza degli Alleati per prevenire e contrastare le azioni malevoli dei nostri avversari” ha infatti affermato. “Sono convinto - ha aggiunto - dell’importanza che le revisioni strategiche dell’Unione europea e della Nato avvengano in modo sinergico e complementare. La Difesa europea rappresenta al contempo lo strumento per consentire l’autonomia d’intervento dell’Unione, ma anche per potenziare l’Alleanza atlantica di cui rappresenta il pilastro europeo”. (segue) (Com)