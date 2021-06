Difesa: Guerini riceve omologo lettone Pabriks, focus su cooperazione e summit Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del colloquio Guerini ha sottolineato la situazione di grande instabilità del “fianco est” della Nato che impone di agire in maniera coesa, ricorrendo al multilateralismo e rafforzando le relazioni bilaterali. Inoltre si è auspicato che l’impegno dell’Italia nel sostenere la sicurezza sul fianco est, si traduca in un supporto alle decisioni che attengono altre direzioni strategiche. I due ministri si sono poi confrontati sulla cooperazione bilaterale tra Italia e Lettonia, che si sviluppa prioritariamente in ambito Nato e Ue. In particolare, con riferimento all’Alleanza Atlantica, hanno convenuto sull’importanza delle attività di Air Policing nei Paesi Baltici. Un impegno radicato nel tempo, quello dell’Italia, per assicurare la difesa aerea dei cieli delle repubbliche baltiche, che proseguirà anche in futuro: “L’Italia continuerà ad onorare il suo impegno quale tangibile dimostrazione di solidarietà verso i paesi dell’area baltica” ha affermato Guerini ricordando l’attuale presenza militare italiana in Estonia, alla guida della missione Nato Air Policing, e in Lettonia, nell'ambito della Enhanced Forward Presence. (segue) (Com)