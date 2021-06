Energia: Terna, eclissi di sole gestita in piena sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’intera durata del fenomeno naturale, il CNC di Terna è stato in contatto permanente con le altre sale controllo dei gestori di rete europei più impattati, predisponendo e dispiegando, in sinergia e coordinamento, tutte le misure necessarie a garantire che l’eclissi non avesse effetti sul sistema elettrico italiano. Il fenomeno astronomico, che ha interessato l’emisfero boreale del pianeta e vaste aree del Nord Europa tra le ore 10.10 e le ore 13.45, ha oscurato nei Paesi nordici fino al 23 per cento del disco solare visibile dal nostro continente e solo una minima parte - circa il 3,5 per cento - di quello osservabile dalle regioni settentrionali dell’Italia tra le 11.35 e le 13.03. L’impatto dell’eclissi è stato maggiore sulle produzioni fotovoltaiche di Francia, Olanda, Germania e Belgio: complessivamente ha ridotto fino a un massimo di circa 4,9 GW la generazione fotovoltaica sul sistema elettrico interconnesso dell’Europa continentale. Benché si tratti di un fenomeno conosciuto e prevedibile con largo anticipo, l’eclissi di sole necessita di misure operative coordinate a livello europeo e di un attento monitoraggio per il suo potenziale impatto sui sistemi elettrici, dovuto sostanzialmente alla repentina riduzione di produzione fotovoltaica. Infatti, durante l’eclissi il fenomeno di oscuramento solare avviene con una rapidità maggiore rispetto al tempo in cui normalmente il sole sorge all’alba e scompare al tramonto, e richiede, pertanto, l’adozione di azioni condivise e coordinate. (segue) (com)