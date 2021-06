Energia: Terna, eclissi di sole gestita in piena sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, bisogna considerare il notevole aumento delle fonti rinnovabili installate in Europa in questi anni, con la capacità installata fotovoltaica di fatto raddoppiata in poco tempo e che attualmente è pari a circa 138 GW, a fronte di circa 87 GW nel 2015. Fondamentale per la gestione in sicurezza del sistema elettrico interconnesso dell’Europa continentale è stato il coordinamento tra tutti gli operatori di rete, con task force dedicate, azioni preparatorie e specifiche attività operative concertate in ambito Entso-e (l’associazione dei gestori della trasmissione elettrica europea), che vanno dal rafforzamento del personale tecnico specializzato nelle sale di controllo, alla predisposizione di piani ad hoc per l’approvvigionamento dei servizi di dispacciamento. La gestione coordinata delle reti elettriche a livello europeo – la rete interconnessa più grande del mondo – durante un fenomeno naturale come questo si è rivelata anche un ulteriore test utile in vista della prossima eclissi solare: secondo le stime ad oggi disponibili, quella del 25 ottobre 2022 sarà infatti di maggiore entità. (com)