Covid: De Rosa (M5s), bene Lombardia in zona bianca, ora concentrati su sostegno a lavoro e impresa

- Il capogruppo del M5s in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa, in merito al collocamento della Lombardia in zona bianca, dichiara in una nota: "La Lombardia torna zona bianca. Un risultato atteso per mesi. Una notizia che accogliamo con speranza. Ora sarà determinante non commettere gli errori commessi la scorsa estate. Approfittare di questo tempo per cominciare immediatamente a lavorare al fine di essere preparati a quella che sarà la ripartenza di settembre. Dobbiamo essere consapevoli che molto è ancora da fare e le emergenze da fronteggiare non sono sparite. Preoccupa in questo senso la totale mancanza di proposte in calendario, per ciò che concerne il sostegno al lavoro. La Lombardia riapre per non chiudere più. E affinché questo accada nessuno, imprese e lavoratori, deve rimanere indietro". (Com)