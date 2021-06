G7: albergo completamente isolato causa focolaio Covid, 13 su 17 dipendenti positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albergo nel centro di St Ives, il Pedn Olva, a poco più di un chilometro di distanza da Carbis Bay dove si svolge il G7 in Cornovaglia, è stato completamente isolato a causa di un focolaio di Covid 19, che avrebbe interessato 13 dei 17 dipendenti dell'hotel. L'albergo ospiterebbe i giornalisti della emittente televisiva statunitense "Cbs" e una parte della sicurezza della delegazione tedesca. L'albergo è al momento completamente chiuso e isolato, e secondo quanto dichiarato dalla direzione della struttura al quotidiano "Daily Mail", riaprirà solamente quando un'operazione di "profonda pulizia" avrà avuto luogo. Non è chiaro se gli ospiti della struttura dovranno osservare i canonici 10 giorni di autoisolamento, ma la "Cbs" ha per il momento iniziato a limitare gli spostamenti dei propri giornalisti, i quali hanno cominciato a fare le proprie dirette dal tetto dell'albergo. (Rel)