Egitto: Sameh Shoukry esorta le Nazioni Unite a pressare l'Etiopia a negoziare

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha ricevuto una telefonata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per discutere della crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sul Nilo Azzurro. "Shoukry si è congratulato con Guterres per l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza del rinnovo del secondo mandato e ha espresso la sua aspirazione a un coordinamento e una consultazione continua tra l'Egitto e le Nazioni Unite su varie questioni regionali e internazionali per raggiungere la sicurezza, stabilità e l'auspicata prosperità", si legge in un comunicato stampa. Shoukry ha ribadito la "ferma posizione" egiziana contraria alle misure unilaterali relative al riempimento del bacino della diga etiope e la necessità di raggiungere un accordo legale vincolante sulle regole per il suo riempimento e funzionamento, invitando le parti internazionali, guidate dalle Nazioni Unite, in particolare il Consiglio di sicurezza, "a spingere l'Etiopia ad impegnarsi seriamente e con sincera volontà politica nei negoziati per raggiungere l'accordo auspicato".(Cae)