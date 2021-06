Sahel: Macron, lanceremo una "profonda trasformazione" di Barkhane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma prevede "la fine dell'operazione Barkhane come operazione esterna per permettere un'operazione di appoggio, di sostegno e di cooperazione agli eserciti dei Paesi della regione che lo vogliono", ha detto ancora Macron. Il presidente ha poi spiegato che "molto prossimamente" verranno presentate le modalità e il calendario di questo progetto. "La presenza duratura nel quadro delle operazioni esterne della Francia non può sostituirsi al ritorno dello Stato e dei servizi dello Stato alla stabilità politica e alle scelte degli Stati sovrani", ha continuato Macron.(Frp)