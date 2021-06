Credito: Orsini (Confindustria), servono banche forti, ok terzo polo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni stiamo leggendo di un dibattito di due poli, tre poli. Credo che per avere imprese forti servano banche forti, questo è certamente vero. Ma mai come in un momento come questo noi abbiamo bisogno di credito e di attenzione ai territori e alle imprese, dietro le quali ci sono le persone che lavorano. Servono tre poli per avere un sistema bancario vicino a noi, forte che ci possa accompagnare nei nostri investimenti". Lo ha detto Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la finanza e il fisco al convegno di Banca Akros e Banco Bpm dal titolo "La sfida della crescita sostenibile".(Rin)