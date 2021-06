Omicidio Willy: trasferta fuoriprogramma questa mattina per Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasferta fuori programma, questa mattina per Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli detenuti in carcere a Rebibbia, imputati nel processo iniziato a Frosinone per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I due hanno partecipato all’udienza odierna, così come disposto dal giudice, in video conferenza dal carcere in cui sono detenuti. Alle sei di questa mattina, secondo quanto apprende "Agenzia Nova", a causa di una incomprensione, però, gli agenti della polizia penitenziaria li ha fatti salire su un furgone diretto a Frosinone dove sono arrivati poco dopo le 8. Quando però, hanno capito l’errore, agenti e detenuti sono tornati a Rebibbia, da dove, nella apposita sala delle videoconferenze, hanno partecipato al processo cominciato in ritardo di circa un’ora.(Rer)