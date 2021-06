Sostenibilità: Orsini (Confindustria), incentivare patrimonializzazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per superare la crisi e rilanciare l'economia e vincere la sfida della crescita sostenibile è ora essenziale ritornare su un percorso teso a sostenere patrimonializzazione delle imprese e riequilibrio della loro struttura finanziaria anche attraverso il loro accesso a fonti finanziarie alternative”. Lo ha detto Emanuele Orsini, vicepresidente di Confindustria per il Credito, la finanza e il fisco al convegno di Banca Akros e Banco Bpm dal titolo "La sfida della crescita sostenibile". “Per quella sfida non basta non basta il credito bancario, ma serve finanza alternativa – ha continuato -. Alcune misure importanti sono state introdotte nell'ultimo anno con i diversi provvedimenti rivolti ad affrontare e superare la crisi Covid. Interventi positivi, ma che vanno, a seconda dei casi, attivati o prorogati o potenziati e soprattutto integrati, in particolare per assicurare una spinta verso i mercati delle Pmi. In questo contesto si dovrebbe innanzitutto introdurre un incentivo fiscale vigoroso in favore delle imprese che deliberino aumenti di capitale e di coloro che investano nel capitale di tali imprese. Vanno poi potenziate le misure per mobilizzare risparmio delle famiglie e risorse di investitori istituzionali verso il sistema produttivo domestico, in particolare in Pmi e mid cap, e si deve in tutti i modi continuare a favorire l'evoluzione della cultura finanziaria delle imprese. Il tema della patrimonializzazione e dell'accesso delle imprese a fonti alternative – determinante per la crescita delle imprese e la ripresa dell'economia – va affrontato nell'ambito del Pnrr con attenzione pari a quella dedicata a investimenti e riforme".(Rin)