Italia-Argentina: presentate opportunità di export e investimento con la provincia di San Juan

- Energia rinnovabile, start up e agroindustria sono stati i settori protagonisti di "Italia en San Juan", nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Italia en 24", organizzato oggi dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires per presentare alle imprese italiane le opportunità di export e investimento nelle singole provincie argentine. Tra i risultati dell'incontro svoltosi in modalità virtuale e con la collaborazione di Ice Agenzia, l'avvio della collaborazione tra Macfrut, Fiera italiana di riferimento per l'ortofrutta, e le imprese argentine del settore. Progressi anche nel settore delle energie rinnovabili: l'azienda italiana Fast Power Limited ha installato nella Provincia pannelli solari e portato la luce in 140 abitazioni non allacciate alla rete elettrica. In materia di trasporti e nei servizi, l'incontro ha consentito di presentare l'esperienza e l'offerta commerciale di start up come Wetaxi, del Politecnico di Torino, che approda al mercato argentino con un modello innovativo di gestione di taxi cui la Provincia di San Juan è molto interessata. (segue) (Com)