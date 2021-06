Italia-Argentina: presentate opportunità di export e investimento con la provincia di San Juan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il webinar è stato aperto dagli interventi del governatore della provincia, Sergio Unac e dall'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo, che nelle scorse settimane si erano incontrati in occasione della visita del diplomatico italiano nella Provincia. "Agroindustria, energia e promozione della cultura e della lingua italiane sono settori con grande potenzialità per l'Italia a San Juan", ha detto Manzo. Tra le iniziative annunciate dall'ambasciata italiana nel quadro di "Italia en San Juan" anche una mostra dedicata alle riproduzioni della macchine di Leonardo da Vinci e che sarà ospitata dal Teatro del Bicentenario di San Juan. (segue) (Com)