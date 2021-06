Armenia: ambasciatore Hambardzumyan, memoria genocidio impedisca ripetersi delle tragedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria del genocidio armeno deve portare la comunità internazionale a lavorare per evitare che una tragedia simile possa ripetersi. Lo ha affermato l’ambasciatore armeno in Italia Tsovinar Hambardzumyan, intervenendo all’evento “Arte per la prevenzione”, organizzato oggi a Roma presso il Pontificio istituto orientale. “Questo evento deve essere momento non di tristezza, ma di ottimismo e speranza”, ha affermato l’ambasciatore armeno Tsovinar Hambardzumyan, ricordando al contempo l’importanza della prevenzione dei genocidi nel mondo contemporaneo. L’ambasciatore ha poi ringraziato l’Italia per il rispetto dei valori umani e gli amici dell’Armenia “per essere stati al nostro fianco durante i momenti difficili”.(Res)