Difesa: Gasparri, Marina militare orgoglio italiano

- "Auguri alla nostra Marina Militare, orgoglio italiano che oggi festeggia i suoi 160 anni di storia. Donne e uomini che hanno rinnovato negli anni l’amore del nostro popolo per il mare mettendolo al servizio della sicurezza nazionale ed internazionale. A loro, non soltanto in questa giornata di festa, va il nostro ringraziamento, per quanto hanno fatto e faranno, ottenendo quella stima e quel rispetto internazionale che pochi possono vantare e che a loro sono stati riconosciuti da tutti. Grazie". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione Difesa.(com)