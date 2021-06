Regno Unito: Covid, aumentano ancora i casi, oltre 7 mila nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano ancora i casi di Covid 19 nel Regno Unito, 7.393 nelle ultime 24 ore, oltre mille in più rispetto al giorno precedente. L'aumento dei casi si lega alla sempre crescente pressione sul governo del primo ministro Boris Johnson a posticipare il previsto allentamento finale delle misure restrittive, che dovrebbe avere teoricamente luogo il 21 giugno ma aumentano le voci di coloro che vorrebbero questo fosse rimandato. La crescente diffusione dei casi, secondo gli esperti, sarebbe principalmente dovuta alla sempre maggiore diffusione della variante Delta del Sars-Cov-2, originariamente identificata in India. Secondo il ministero della Salute di Londra, questa potrebbe essere "fino al 40 per cento più contagiosa" rispetto alla variante Alfa, sinora predominante nel Regno Unito e identificata in Kent lo scorso autunno. Secondo gli ultimi dati disponibili, la variante Delta conterebbe per oltre il 91 per cento del numero di nuovi casi nel Paese. (Rel)