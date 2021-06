Covid: Kosovo, individuato primo caso di variante sudafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha conferma il primo caso di variante sudafricana di Covid-19 nel Paese. L'Istituto nazionale di sanità pubblica del Kosovo ha annunciato di aver confermato il primo caso della variante, altamente contagiosa, del coronavirus scoperta in Sudafrica. L'Istituto in un comunicato stampa ha affermato che il paziente positivo al ceppo è stato ricoverato in ospedale a Pristina. Inoltre le autorità sanitarie tracceranno i contatti del paziente per prevenire un'ulteriore diffusione della nuova variante. Il Kosovo ha visto un calo di nuove infezioni e decessi nelle ultime due settimane con il numero di casi attivi che è sceso a 1.074 secondo gli ultimi dati di ieri. Il ministero della Salute ha annunciato che le autorità del Kosovo hanno somministrato oltre 80 mila dosi di vaccini anti-Covid in tutto il Paese da quando è iniziata la vaccinazione a marzo. (segue) (Alt)