Kosovo-Serbia: ministro Esteri tedesco Maas, accordo faciliterebbe adesione a Ue

- Un accordo generale tra Kosovo e Serbia “non soltanto aumenterebbe la stabilità regionale, ma sbloccherebbe anche le prospettive di adesione all'Ue per entrambe i Paesi”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso dell'intervento con cui ha aperto la riunione con i colleghi del Processo di Berlino, in corso oggi in formato digitale. Maas ha aggiunto che la Germania sostiene pienamente l'impegno dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, e dell'Alto rappresentate dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, volti a “rendere reale” un'intesa tra i due Paesi. (Geb)