Kosovo-Serbia: Hoxhaj (Pdk), senza scuse da Belgrado premier Kurti eviti dialogo il 15 giugno

- Se la Serbia non si scuserà entro il 15 giugno nei confronti del Kosovo per il genocidio commesso alla fine degli anni Novanta, il premier kosovaro Albin Kurti non si dovrebbe presentare quel giorno a Bruxelles per il primo incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic. E' quanto affermato dal leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, commentando l'annuncio della data del 15 giugno per il primo incontro tra Kurti e Vucic nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue. Secondo il leader del principale schieramento dell'opposizione kosovara, il governo guidato da Kurti è "il più debole nella storia del Kosovo". "Questo governo sta screditando la posizione internazionale del Kosovo ogni giorno", ha dichiarato Hoxhaj, secondo cui in un arco di tempo di due anni Pristina potrebbe perdere molti elementi della sua statualità. (segue) (Alt)