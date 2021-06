Istat: M5s, certifica boom nel 2021, funziona Patto voluto da Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In base ai dati forniti dall'Istat il primo trimestre del 2021 il nostro export ha raggiunto il valore di 118 miliardi di euro, con un +4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un dato ancora più incoraggiante se comparato non con il 2020, anno della pandemia, ma con il primo trimestre 2019 che fu periodo di record. Nei primi tre mesi di due anni fa, infatti, si era registrato un export pari a 116,2 miliardi di euro, inferiore di 1,7 miliardi rispetto al valore del 2021. Ciò dimostra che il Patto per l'export, voluto e lanciato dal ministro Luigi Di Maio, sta dando ottimi risultati". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri. "Questi dati sull'export - aggiungono i parlamentari in una nota - dimostrano come si stia rilanciando l'economia del Paese. Siamo consapevoli che si tratta di un percorso lungo e che la concorrenza internazionale è più agguerrita che mai, ma siamo anche fiduciosi che, al termine di questo percorso, le nostre aziende torneranno a essere protagoniste sui mercati mondiali, potendo anche contare su modelli di business sempre più sostenibili, orientati verso la transizione ecologica e digitale". (Com)