Brasile: antitrust, via libera a vendita raffineria Petrobras a impresa emiratina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'antitrust del Brasile ha dato il via libera alla vendita della raffineria Landulpho Alves (Rlam), nello stato di Bahia, di proprietà della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. Nella relazione pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale, il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade) ha approvato la transazione senza restrizioni, evidenziando che "la compagnia acquirente, la Mubdala Capital degli Emirati Arabi Uniti (Eau) non opera nel settore della raffinazione in Brasile, il che rende l'operazione pro-competitiva, utile per generare apertura di mercato nel settore dei prodotti petroliferi". Petrobras ha affermato che l'operazione è ora soggetta solo "al termine di 15 giorni imposto dalla Legge 12.529/11 e al rispetto delle altre condizioni precedenti previste dal contratto di compravendita di azioni". (segue) (Brb)