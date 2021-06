Brasile: antitrust, via libera a vendita raffineria Petrobras a impresa emiratina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla Landulpho Alves nello stato di Bahia, erano state offerte le Abreu e Lima nello stato del Pernambuco, la Getulio Vargas nello stato del Paraná e la Alberto Pasqualini nello stato del Rio Grande do Sul. Insieme nel 2018 le cinque strutture rappresentavano il 8,2 per cento della capacità di produzione di derivati in Brasile per una produzione pari a 212,6 milioni di barili di petrolio equivalente. La Petrobras aveva pubblicato sul suo portale i dettagli di ciascuna unità in vendita. Nel caso delle raffinerie Abreu e Lima è in vendita anche l'oleodotto di 101 chilometri che collega la raffineria al terminale di Suape, anch'esso incluso nel pacchetto. Nel caso della raffineria Getulio Vargas viene ceduta la rete di 476 chilometri di condotte e 5 terminali (Paranaguá, San Francisco do Sul, Guaramirim, Itajaí e Biguaçu). Quanto alla raffineria Alberto Pasqualini viene ceduta anche la rete da 260 chilometri di condotte e 2 terminali (Niterói e Tramandaí). (segue) (Brb)