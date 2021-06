Brasile: antitrust, via libera a vendita raffineria Petrobras a impresa emiratina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sottolinea che la vendita è in linea con la strategia disinvestimento che prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde, anche la nascita di nuove partnership in campi particolarmente produttivi. In occasione a fine novembre della divulgazione delle nuove linee guida del suo Piano strategico (Pe) 2021-2025, adattando la rotta della società al più recente scenario condizionato dalla pandemia di coronavirus, Petrobras ha mantenuto inoltre la volontà di uscire dall'attività di distribuzione e trasporto del gas, oltre che dall'attività di produzione di fertilizzanti e trasporto di Gpl e biodiesel e di volersi concentrare sulla raffinazione e il commercio di derivati del petrolio. (segue) (Brb)