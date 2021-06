Paraguay: tre morti per il crollo di un ponte inaugurato recentemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo di un ponte avvenuto la notte di mercoledì nella località di Tacuatì, al nord del Paraguay, ha provocato la morte di tre persone mentre una quarta risulta scomparsa, segnalano i media locali. Le cause del cedimento della struttura, inaugurata ad aprile dell'anno scorso, non sono state ancora determinate. Le vittime stavano attraversando il ponte a bordo di tre diversi veicoli, un camion e due automobili e le testimonianze dei sopravvissuti riferiscono di un'intensa pioggia al momento del crollo. Sul posto si trovano attualmente le squadre di ricerca per cercare di ritrovare la persona che risulta tuttora scomparsa, una donna di 63 anni. "La notte di mercoledì abbiamo ricevuto una chiamata di ausilio da parte di una persona che denunciava di essere rimasta intrappolata nell'auto a causa del crollo di un ponte", ha riferito il capitano dei pompieri volontari della località di Santa Rosa, Gustavo Ayala. "Il ponte si chiama Lorito ed è stato inaugurato nel 2020", ha aggiunto Ayala. (Abu)