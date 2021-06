Marocco: Tangeri si prepara a ricevere il re saudita Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Tangeri si prepara a ricevere, nei prossimi giorni, il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, che trascorrerà le vacanze estive nella "città bianca" marocchina. Lo riferisce il sito web d’informazione marocchino “Le 360”, citando fonti ritenute attendibili. Una squadra di funzionari sauditi e membri della famiglia reale è giunta nei giorni scorsi nella capitale, Rabat, prima di recarsi a Tangeri, per dare gli ultimi ritocchi ai preparativi per ricevere il sovrano saudita nelle migliori condizioni possibili. Secondo le stesse fonti, re Salman si stabilirà nel suo palazzo nella regione di Jbila adiacente al mare, sul lato atlantico, dove è solito soggiornare durante la sua permanenza a Tangeri. Secondo “Le 360”, Raafat Abdullah Al Sabbagh, consigliere speciale della Corte reale saudita, e il principe Turki bin Salman, fratello del principe ereditario Mohammed bin Salman, sono arrivati al palazzo del defunto re Fahd nella regione di Jabal Kabir, vicino a Tangeri, per informarsi sugli ultimi preparativi prima dell'arrivo del sovrano. All'hotel Mirage sono arrivati anche alcuni funzionari della Corte reale saudita e della Corte del principe ereditario, insieme al proprietario dell'hotel Abdeslam Chakour. La residenza del re Salman a Tangeri è stata oggetto di interventi di restauro e di modifiche ad alcune attrezzature. Le autorità di Tangeri, secondo "Le 360", stanno inoltre lavorando alla piantumazione di alberi e alla pulizia di alcune aree circostanti il palazzo del re Salman. (Mar)