- L'attività dell'organizzazione benefica italiana "Aiutateci a salvare i bambini", che fornisce assistenza ai bambini in Donbass, è considerata dalla Russia come un gesto di amicizia e solidarietà da parte della società italiana e contrasta significativamente con le attività di alcune Ong straniere operanti sul territorio della Federazione Russa. Lo ha affermato giovedì in un briefing con la stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Attualmente, una delle attività principali dell'organizzazione è aiutare i bambini colpiti in Donbass. Lo vediamo come un'espressione di solidarietà e amicizia da parte dei comuni cittadini dell'Italia, di San Marino", ha dichiarato Zakharova. L'organizzazione, guidata da Ennio Bordato, è stata una delle prime a fornire assistenza e sostegno alle vittime della tragedia della scuola di Beslan nel 2004, ha ricordato Zakharova, sottolineando che l'Ong ha partecipato all'apertura di un parco in memoria dei bambini di Beslan, che ha avuto luogo a Rovereto il 5 giugno. (Rum)