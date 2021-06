Leonardo: Pinotti (Pd), governo apra tavolo su Bua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è ancora una crisi d’impresa ma dobbiamo evitare che si arrivi a questo. E chiedo al ministro Giorgetti di lavorare affinché il governo si attivi in questo senso". Lo ha detto la senatrice Roberta Pinotti (Pd), intervenendo in aula al Question time con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in merito alla vicenda della Bua, Business Unit Automation di Sestri Ponente. "So che c’è bisogno di innovazione, ma mi aspetto dall’azienda un progetto industriale e risposte in merito al sito genovese, alla qualità della produzione e al futuro dei lavoratori - ha sottolineato -. La dismissione non può essere la scelta e il governo deve aprire un tavolo, con Leonardo, istituzioni locali e sindacati, per affrontare questa situazione". (Com)