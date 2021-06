Polonia: Covid, nuovi allentamenti dal 13 e dal 26 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi allentamenti alle misure anti Covid sono stati annunciati oggi dal premier polacco, Mateusz Morawiecki, e dal ministro della Sanità, Adam Niedzielski. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Morawiecki ha spiegato in conferenza stampa che sempre più persone in Polonia stanno ricevendo la seconda dose di vaccino e che quindi è possibile un nuovo giro di allentamenti. Dal 13 giugno aumenteranno i posti a disposizione per partecipare alle funzioni religiose, che saliranno al 50 per cento del totale. Da l26 giugno aumenterà anche il numero di persone che possono partecipare a fiere e conferenze. Dal limite di una persona ogni 15 metri quadrati si passerà a una ogni dieci. Lo stesso accadrà a eventi sportivi e concerti, che dal 26 giugno potranno ospitare fino al 50 per cento della capienza possibile. Per quanto riguarda gli alberghi, il limite di presenze salirà al 75 per cento, escludendo dal computo i minori di 12 anni. Il capo del governo ha suggerito che questi cambiamenti potranno restare in vigore durante il periodo delle vacanze, ovvero per tutto luglio e agosto. (Vap)