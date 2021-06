Germania: ex ministra Famiglia Giffey privata del dottorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministra della Famiglia tedesca, Franziska Giffey, è stata privata del dottorato conseguito nel 2010 alla Libera Università di Berlino (Fu). La decisione è stata assunta all'unanimità dalla direzione del medesimo ateneo, che ha confermato i sospetti di plagio nella tesi di dottorato presentata da Giffey nel 2009. A seguito delle polemiche sul caso, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) si è dimessa dall'incarico di ministra della Famiglia il 19 maggio scorso. L'interim del dicastero è stato assunto dalla ministra della Giustizia e della Tutela dei consumatori Christine Lambrecht, sempre della SpD. Nel febbraio del 2019, si era saputo che la tesi di dottorato di Giffey era in corso di revisione da parte della Fu causa di un sospetto di plagio. L'esame si è concluso nell'ottobre successivo con un reclamo. Il 13 novembre scorso, Giffey ha annunciato che non avrebbe più voluto portare il titolo di dottoressa. Dopo cinque giorni, la Fu ha avviato una rinnovata revisione della tesi di Giffey. La vicenda ricorda il caso di Karl-Theodor von und zu Guttenberg, ministro della Difesa tedesco dal 2009 al 2011, che si dimise dall'incarico a seguito delle accuse di plagio nella propria tesi di dottorato. Giffey è candidata della SpD a sindaco e primo ministro del Land di Berlino al voto per il rinnovo del parlamento statale, che si terranno il 26 settembre in concomitanza con le elezioni del Bundestag. (Geb)