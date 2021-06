Bielorussia: Parlamento Ue chiede più sanzioni, anche sospensione da Europei e Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più sanzioni e la sospensione della Bielorussia dagli organismi sportivi internazionali e dagli eventi come i campionati europei e mondiali e i giochi olimpici di Tokyo. E' quanto chiede il Parlamento europeo all'Unione in una risoluzione approvata con 626 voti favorevoli, 16 contrari e 36 astensioni. I deputati chiedono di sanzionare le persone e le entità coinvolte nel dirottamento dell'aereo a Minsk il 23 maggio e per la detenzione del giornalista Raman Pratasevich, condannano fermamente il "dirottamento e l'atterraggio forzato del volo Ryanair" come un atto di "terrorismo di Stato", e chiedono che Raman Pratasevich e Sofia Sapega, così come tutti gli altri prigionieri politici in Bielorussia, siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente. Nel testo, si esorta il Consiglio a sanzionare al più presto gli individui e le entità bielorusse coinvolte nell'atterraggio forzato e nei rapimenti. Viene chiesto agli Stati membri di procedere con la massima urgenza con il quarto pacchetto di sanzioni nei confronti delle persone e delle entità che hanno partecipato alle frodi elettorali o alle successive violazioni dei diritti umani in Bielorussia o che ne sono state complici. Inoltre, i deputati chiedono che siano applicate sanzioni nei confronti di procuratori, giudici e dipendenti delle autorità di contrasto che svolgono un ruolo nella repressione e nella condanna ingiusta dei critici del regime, nonché nei confronti degli agenti al servizio del regime nei settori della propaganda, dei mezzi di comunicazione della disinformazione e dell'incitamento all'odio, di individui ed entità che sostengono il presidente Aleksandr Lukashenko e il suo regime, come Marat Markov, che ha intervistato Roman Pratasevich sul canale statale Ont il 2 giugno 2021. (segue) (Beb)