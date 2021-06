Bielorussia: Parlamento Ue chiede più sanzioni, anche sospensione da Europei e Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento chiede poi che siano imposte sanzioni settoriali, rivolte in particolare alle industrie del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi e ai settori della lavorazione della potassa, dell'acciaio e del legno. Nel testo si chiede anche che i Paesi Ue neghino fermamente qualsiasi sostegno finanziario al regime bielorusso e rifiutino pertanto la concessione di qualsiasi nuova linea di credito alle banche bielorusse, oltre a bloccare qualsiasi investimento in progetti infrastrutturali o imprese economiche in Bielorussia. Per i deputati, è necessario adottare misure per impedire alle istituzioni finanziarie europee di acquistare obbligazioni o qualsiasi altro strumento finanziario emesso dal governo bielorusso e dalle istituzioni pubbliche affiliate. Nella risoluzione si richiede la sospensione della Bielorussia dagli organismi sportivi internazionali e dagli eventi sportivi internazionali, tra cui i campionati europei e mondiali e i giochi olimpici di Tokyo. Viene inoltre chiesto alla Uefa di revocare i diritti di trasmissione del torneo di calcio Euro 2020 alla televisione statale bielorussa "Tvr" per cederli gratuitamente all'emittente indipendente "Belsat Tv". (Beb)