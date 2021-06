Bolivia: governo chiede indagine su presunta vendita di armi dall'Ecuador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Bolivia, Eduardo Del Castillo, ha annunciato che chiederà l'apertura di un'inchiesta sulla presunta vendita di munizioni e armamenti non letali dall'Ecuador alla Bolivia durante il governo dell'ex presidente ad interim, Jeanine Anez. "Il governo ha ricevuto informazioni extra ufficiali riguardo la vendita al nostro paese non solo di gas lacrimogeni ma anche di munizioni da guerra da parte dell'amministrazione (dell'ex presidente dell'Ecuador) Lenin Moreno", ha affermato Castillo in una conferenza stampa. L'indagine, segnala l'agenzia di stampa ufficiale "Abi", fa riferimento a una precedente denuncia dell'avvocato Gary Prado, secondo il quale l'ex ministro dell'Interno, Arturo Murillo, avrebbe chiesto all'Ecuador "in prestito" una partita di gas lacrimogeni con l'obiettivo di dotare la polizia boliviana di armamento anti-sommossa. (segue) (Abu)