- Italia-Ucraina: Di Maio, sviluppare ulteriormente i rapporti economici bilaterali - I rapporti economici fra Italia e Ucraina non si sono mai interrotti, nemmeno durante la pandemia di Covid. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo al forum economico bilaterale fra Italia e Ucraina, a Kiev. Il ministro ha ringraziato l'ambasciata italiana "per il suo contributo e tutti i rappresentanti delle aziende e delle associazioni italiane che hanno voluto accompagnarmi in questa missione a Kiev. Grazie a loro, abbiamo la possibilità di presentare ai nostri amici ucraini alcune delle migliori professionalità e esperienze del nostro sistema imprenditoriale". "Questa di oggi è la mia prima visita in Ucraina, Paese con il quale abbiamo forti legami sociali grazie alla numerosa comunità ucraina in Italia, ma con il quale anche i rapporti economici sono significativi e in rapida crescita. Se l’Unione Europea è il primo partner commerciale di Kiev, l’interscambio con l’Italia è andato aumentando sensibilmente, superando ampiamente i 4 miliardi di Euro nel biennio 2018-2019. Nel 2020, pur durante la crisi pandemica, il nostro interscambio ha avuto una flessione limitata (-15 per cento) e si è assestato ad oltre 3,5 miliardi, a conferma del solido legame economico bilaterale", ha detto. (segue) (Res)