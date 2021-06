© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Bce migliora previsioni crescita, 4,6 per cento 2021 e 4,7 per cento 2022 - La Banca centrale europea (Bce) ha migliorato le previsioni di crescita dell'Eurozona per il 2021, aumentandole dal 4 per cento di marzo scorso al 4,6 per cento. Per il prossimo anno, la stima sale dal 4,1 al 4,7 per cento. La previsione per il 2023 viene confermata al 2,1 per cento. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio direttivo dell'autorità monetaria europea. Durante l'incontro, il vertice della Bce ha deciso di mantenere invariati sia i tassi di interesse sia i programmi per l'acquisto di titoli. (segue) (Res)