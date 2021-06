© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: schiaffo a Macron, procura chiede 18 mesi per aggressore - La procura ha richiesto una pena di 18 mesi nei confronti di Damien Tarrel, l'uomo che ha tirato uno schiaffo al presidente Emmanuel Macron durante un incontro con i cittadini nel dipartimento della Drome. Secondo il rappresentante del pubblico ministero, si è trattato di un gesto "perfettamente inammissibile", che rappresenta un "atto di violenza deliberata". Tarel, l'uomo che ha schiaffeggiato il presidente francese, durante l'interrogatorio ha dichiarato di avere "convinzioni politiche tradizionali di destra o di ultra-destra". Secondo quanto reso noto in un comunicato dal procuratore Alex Perrin, l'uomo sarebbe vicino al "movimento dei gilet gialli" anche se non è iscritto a "nessun partito". Tarel ha affermato di aver agito "d'istinto e senza riflettere per esprimere il suo malcontento", si legge nel comunicato. Le dichiarazioni dei testimoni e della compagna dell'aggressore non hanno permesso di fare luce sul movente del gesto. Il secondo uomo fermato insieme a Tarel, Christophe C., viene descritto dal procuratore come un lavoratore interinale "celibe" e "senza figli". (segue) (Res)