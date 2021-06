© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Bundestag approva nuove competenze intelligence BfV su intercettazioni - Il Bundestag ha approvato la modifica alla legge sull'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), assegnando all'agenzia di intelligence interna della Germania nuove competenze, in particolare in materia di intercettazioni. In vigore dal 1950 con successive modifiche, il provvedimento dispone ora che il BfV abbia un maggiore accesso ai servizi di messaggistica crittografati. L'obiettivo è rafforzare l'attività del servizio nella prevenzione e repressione dell'estremismo. A tal fine, il BfV viene autorizzato a intercettare le comunicazioni tramite WhatsApp e altri servizi di messaggistica crittografati. Tuttavia, l'azione è subordinata ad autorizzazione per legge. L'espansione delle competenze del BfV giunge al termine di un lungo e acceso dibattito. L'agenzia, il ministero dell'Interno tedesco, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) hanno difeso il provvedimento dalla critiche, avvertendo che in su assenza l'intelligence interna sarebbe tornata all'epoca precedente all'invenzione di Internet e della telefonia mobile comunicazioni. Al BfV continuerà, invece, a essere vietato l'accesso nascosto a computer, smartphone e altri dispositivi. (Res)